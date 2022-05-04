Алекперов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"

4 мая. 21:19

Президент РФ Владимир Путин наградил экс-главу компании "Лукойл" Вагита Алекперова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"О награждении государственными наградами Российской Федерации ... орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Алекперова Вагита Юсуфовича", - сказано в нем.

Орден присвоен Алекперову за заслуги перед государством, большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу.