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Алекперов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"

Алекперов награжден орденом &quot;За заслуги перед Отечеством&quot;

Президент РФ Владимир Путин наградил экс-главу компании "Лукойл" Вагита Алекперова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"О награждении государственными наградами Российской Федерации ... орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Алекперова Вагита Юсуфовича", - сказано в нем.

Орден присвоен Алекперову за заслуги перед государством, большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу.

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