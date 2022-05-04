Brent поднялась выше $110

4 мая. 20:59

Нефть Brent сегодня вечером поднималась в цене до отметок, превышающих $110. Об этом говорят данные торгов.

Стоимость фьючерса на североморскую нефтяную смесь этой марки с поставкой в июле на лондонской бирже ICE на 20:10 мск поднималась на 4,93%, до $110,15 за баррель.

К 20:29 мск Brent замедлила рост до 4,76%, отойдя на отметку $109,96 за баррель, пишет ТАСС.

В последний раз Brent стоила $110 за баррель 19 апреля.

Стоимость фьючерса на легкую нефть WTI увеличивалась на 5,22%, до $107,76 за баррель.