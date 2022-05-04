Авиарейсы свяжут Киров и Сочи

4 мая. 20:49

Авиакомпания Nordwind Airlines с июня будет выполнять прямые рейсы из Кирова в Сочи, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Уточняется, что перелеты будут выполянться вплоть до сентября 2022 года. Билеты уже в продаже.

"Перелеты будут осуществляться по пятницам, понедельникам и средам", - говорится в сообщении.

"Воздушное судно из Кирова направится в Сочи 3 июня в 17:10 часов. В Сочи самолет приземлится в 20:05 часов. Время в пути составит 2 часа 55 минут. Средняя стоимость билета 12 тыс 582 рубля", - приводит данные ТАСС.

Обратный рейс из Сочи в Киров запланирован также на 3 июня в 13:20 часов, в Киров самолет прибудет в 16:10.