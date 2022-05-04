Селянина унесло потоком из-за ливней в Джизакской области

4 мая. 20:30

Ливни, прошедшие в предгорных и горных районах, вызвали наводнение в Зааминском районе Джизакской области, об этом рассказали в пресс-службе МЧС Узбекистана.

Реки, протекающие через поселки Пишогар, Аччи и Шурча, вышли из берегов. А в селе Понгогар 20-летнего местного жителя унесло селевым потоком. Однако спасатели сумели помочь ему, так что молодой человек не получил никаких травм и находится в удовлетворительном состоянии, передает Sputnik Узбекистан.

Вода также залила участок автодороги Джизак-Заамин, внутренние улицы, приусадебные участки и дворы в ряде сел и махаллей.