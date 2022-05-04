В Алматы потушили горящую цистерну с горючим

4 мая. 20:19

Пожар в Алматы, где загорелась цистерна с горюче-смазочными материалами, локализован, сообщает пресс-служба ДЧС города.

"Принятыми мерами удалось достичь локализации в 21:20 по местному времени, пожар ликвидирован в 21:51, площадь пожара составила 80 кв. м", - сказано в сообщении.

Отмечается, что принятые меры позволили сохранить резервуары с горючим, а также близлежащую промзону. Данных о пострадавших не поступали.

Стоит добавить, что в тушении возгорания приняли участие 28 единиц техники и 80 человек личного состава.