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Coca-Cola может полностью уйти из России

Coca-Cola может полностью уйти из России

Американская компания Coca-Cola может полностью покинуть российский рынок, сообщил ее генеральный директор Джеймс Квинси в ходе мероприятия Wall Street Journal для гендиректоров.

По его словам, компания в РФ рассматривает возможность "полного исчезновения в какой-то момент", пишет РИА Новости.

Квинси пояснил, что уход компании едва ли повлияет на позицию российских властей.

"Символизм важен, но он не будет решающим фактором", - заявил гендиректор.

Напомним, ранее Coca-Cola сообщила о приостановке деятельности в России.

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