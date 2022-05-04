Власти Крыма оставили в силе желтый уровень террористической опасности

4 мая. 19:47

Желтый уровень террористической опасности продлен в семи районах Крыма, рассказали в Мининформе региона со ссылкой на республиканскую антитеррористическую комиссию.

"На данный момент на территории Крыма сохраняется спокойная обстановка, ситуация полностью контролируется властями и правоохранительными органами", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов ввел желтый уровень террористической опасности на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов.