Иран может поставлять автозапчасти в Россию

4 мая. 19:21

Иранские производители автозапчастей могут поставлять свою продукцию в Россию, заявил представитель иранского синдиката производителей автозапчастей Хосейн Бахрейнян.

"Иранские производители могут экспортировать свою продукцию российскому автопрому", - цитирует Бахрейняна эмиратское издание Khaleej Times.

По его словам, известный российский автопроизводитель, которого он не стал называть, запросил иранские автозапчасти.

"Автопроизводитель из России запросил детали тормозной системы, подушки безопасности, детали системы кондиционирования и другие компоненты", - уточнил член синдиката.