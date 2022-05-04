Байден обсудит с G7 новые антироссийские санкции

4 мая. 18:49

Президент США Джо Байден заявил, что намерен в ближайшее время обсудить новые санкции против России с лидерами "Большой семерки".

"Что касается дополнительных санкций, мы всегда открыты к дополнительным санкциям. Я консультируюсь, я буду разговаривать с членами G7 на этой неделе о том, что мы будем делать и чего нет", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее Bloomberg со ссылкой на дипломатов сообщал, что Евросоюз собирается завершить работу над шестым пакетом санкций, по крайней мере, к 9 мая. Как заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в рамках нового пакета санкций будет предложено введение поэтапного запрета всего импорта российской нефти в ЕС.