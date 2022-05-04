Россиянам могут запретить покупать недвижимость в Европе

4 мая. 18:44

Европейский союз включил в шестой пакет санкций против России запрет для россиян на сделки с недвижимостью в Европе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальный документ.

Предложение Еврокомиссии (ЕК) предполагает прекращение сделок с недвижимостью с гражданами России, резидентами и юридическими лицами, запрещая продажу или передачу, прямо или косвенно, "прав собственности на недвижимое имущество, расположенное в Евросоюзе, или доли в коллективных инвестиционных предприятиях, которые обеспечивают подверженность такого недвижимого имущества.

Запрет распространяется на россиян, не являющихся гражданами ЕС и у которых нет вида на жительство в странах-членах ЕС. Он не коснется граждан, имеющих гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.

Согласно предварительным данным, будет одобрено странами-членами ЕС уже на этой неделе, передает Газета.ру.