Цистерна с горючим пылает в Алматы

4 мая. 18:40

Автоцистерна с горюче-смазочными материалами горит в Алматы, такое сообщение распространила пресс-служба городского департамента по ЧС.

ЧП случилось в Жетысуском районе. Пламя может распространиться на расположенные рядом цистерны вагонного типа.

"Создалась угроза взрыва, личный состав работает с соблюдением мер безопасности в теплоотражательных костюмах", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

На месте действует оперативный штаб, поданы пожарные стволы на охлаждение горящего и соседних резервуаров. С огнем борются 28 единиц техники и 80 человек личного состава.