Во Франции заговорили о начале конца долларовой гегемонии

4 мая. 18:38

Ситуация вокруг Украины пошатнула гегемонию американского доллара, сообщает французское издание Le Figaro.

"Популярность доллара не сопоставима с реальным весом экономики США. Разрушение гегемонии американской валюты рано или поздно произошел бы, но из-за ситуации на Украине он случится гораздо быстрее", - сказано в публикации.

Газета пишет, что Вашингтон сделал из доллара оружие массового поражения, заморозив половину золотовалютных резервов России.

"Вот только это оружие обоюдоострое, потому что теперь те, кто держит свои резервы в долларах, не могут быть уверены, что однажды США их не украдут", - цитирует издание спикера Госдумы Вячеслава Володина, подчеркнув, что это "отнюдь не пустое заявление".

В Le Figaro напомнили, что доллар больше, чем любая другая валюта, на протяжении последних ста лет зависел от развития мировой истории.

Поэтому автор статьи спрашивает: "Не утратит ли он свой универсальный статус?"