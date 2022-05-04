Возможного незаконного оружейника поймали в Северной Осетии

4 мая. 18:20

Мужчину, подозреваемого в незаконном обороте оружия, задержали в Северной Осетии. Такое сообщение опубликовано на сайт ГУ МВД по СКФО.

В нем говорится, что в течение нескольких месяцев проводились оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых удалось задокументировать, как местный житель три раза сбыл оружие и боеприпасы.

"Так, в октябре прошлого года гражданин сбыл условному покупателю пистолет "Беретта", в ноябре он продал переделанный кустарным способом пистолет системы Макарова, а в марте этого года - 989 патронов калибра 5,45 мм", - пояснили в полиции.

Открыты уголовные дела по ч. 5 ст. 222, ч. 7 ст. 222 УК РФ, подозреваемый взят под стражу. Устанавливаются все, кто причастен к противоправной деятельности.