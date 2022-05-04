Важность "Среднего коридора"  возрастает

В условиях санкций, введенных против России в связи со спецоперацией на Украине, над традиционными транспортными маршрутами, проходящими через Евразию, нависла угроза, пишет CGTN. Евросоюз предложил закрыть европейские порты для захода судов под российским флагом, поэтому Китай, который отправлял грузы европейским партнерам по железной дороге через Россию, не может быть уверен в их сохранности. Та же участь постигла и транзитные грузы, следующие только наземным путем.

Границы России и Белоруссии, через которые Азия торгует с Европой, фактически закрылись. Отправляя поезд из Китая или Казахстана, владельцы товаров не могут гарантировать, что они дойдут до покупателей. Возвращение грузов в пункт отправления требует дополнительных затрат, которых в нынешней непростой экономической ситуации никто не хочет. Идущий от Китая в Европу Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТР), или "Средний коридор", разрабатываемый в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь", пока не привлекал особых объемов грузопотока, но сейчас возрастает.

"Средний коридор" попал в поле зрения мировых перевозчиков после того, как в марте 2021 года в Суэцком канале сел на мель Ever Given, один из крупнейших контейнеровозов в мире, остановив движение по каналу на неделю, что привело к скоплению более 100 судов с товарами на миллиарды долларов. После этого многие обратили свое внимание на "Средний коридор".

Новые возможности заинтересовали Китай, ведь с помощью "Среднего коридора" грузы можно доставлять по более удобному и более короткому маршруту, чем через Суэцкий канал. "Если по морю груз из Китая в Европу идет 30-40 дней, то поездом время доставки сокращается до всего 15-25 дней", - говорит основатель и генеральный директор международной логистической онлайн-платформы YQNLINK Чжоу Шихао.

Расширение транзитных возможностей стран, через которые проходит "Средний коридор", становится стратегической задачей. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр градостроительства и дорог Ирана Ростам Госеми 11 марта подписали меморандум о создании коридора, который пройдет из Восточно-Зангезурского экономического региона Азербайджана в Нахчыван через территорию Ирана.

Все страны "Среднего коридора" заинтересованы в улучшении своих транспортно-логистических возможностей и подключении к транзиту, поскольку нагрузка на этот коридор резко возрастает. С начала года объемы перевозок значительно увеличились. По данным ЗАО "Азербайджанские железные дороги", с января по март 2022 года по данному маршруту было перевезено 266,3 тысячи тонн грузов, что на 123% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Контейнерные перевозки составили 5 847 TEU, что на 19% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Хотя "Средний коридор" пока не играет значительную роль в перевозке грузов между Европой и Азией, в условиях новых реалий растет востребованность этого проекта. При этом странам, через которые проходит Транскаспийский международный транспортный маршрут, придется предпринять шаги для увеличения пропускной способности коридора. Сейчас они объединяют усилия для того, чтобы этот транспортный коридор, соединяющий крупнейших производителей и потребителей континента, стал надежной, безопасной и политически независимой логистической структурой.