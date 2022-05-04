Российские генералы и семья Пескова могут попасть под санкции ЕС

4 мая. 18:07

Европейский союз может ввести санкции против членов семьи пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и ряда высокопоставленных российских военных РФ. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

При этом в агентстве отмечают, что этот список может измениться, его предстоит одобрить европейским правительствам.

Ранее сегодня сообщалось, Еврокомиссия (ЕК) в рамках шестого пакета санкций против РФ предложила странам ЕС начать поэтапный отказ от российской нефти, отключить от системы SWIFT еще три российских банка, включая Сбербанк, прекратить вещание в ЕС трех российских государственных телеканалов. Ограничительные меры могут также затронуть военных РФ.