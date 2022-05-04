Статус Назарбаева исключат из конституции Казахстана?

4 мая. 17:47

Законопроект о внесении поправок в конституцию Казахстана соответствует основному закону страны, говорится в заключении Конституционного совета республики.

"Конституционный совет признал проект закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" соответствующим конституции", - сказано в заключении.

Как сообщил госсекретарь Ерлан Карин, решение Конституционного совета – один из ключевых этапов реализации конституционной реформы, которая имеет особое значение для будущего страны и нации. По его словам, реформа должна оптимизировать баланс отношений между ветвями власти, расширить участие народа в управлении государством, усилить защиту конституционных прав граждан.

Он также заявил, что в Конституционный совет направлено обращение об исключении норм о статусе первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

"По мнению членов рабочей группы, историческая роль первого президента общеизвестна и не требует отдельного закрепления в конституции", - написал он в Telegram-канале.

Напомним, 25 апреля Совет принял к производству обращение Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении проекта закона о внесении изменений и дополнений в конституцию республики на соответствие основному закону Казахстана. 29 апреля Токаев предложил провести референдум по вопросу внесения поправок в конституцию. Планируется сократить полномочия главы государства, усилить роль парламента и местных представительных органов, системно укрепить правозащитную сферу, воссоздать Конституционный суд.