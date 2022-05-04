ОПЕК: миру сейчас нечем заменить российскую нефть

4 мая. 17:51

В мире нет свободных мощностей, чтобы заменить российскую нефть. Такое заявление сделал генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо на встрече технического комитета ОПЕК+, сообщил источник.

"Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 млн баррелей в сутки не может взяться откуда-то еще, свободных мощностей просто не существует", - сказал генсек ОПЕК.

По словам Баркиндо, энергетический рынок ощутит его потенциальную потерю из-за санкций или добровольных ограничений.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России, который будет включать в себя в себя отказ от закупок нефти из России в течение полугода и прекращение импорта нефтепродуктов к концу 2022 года.