Офисы Maersk в Москве и Санкт-Петербурге закроются до конца года

4 мая. 17:41

Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) принял решение закрыть свои офисы в Москве и Петербурге до конца 2020 года. Об этом говорится в заявлении компании.

При этом в Maersk подчеркнули, что офисы на Дальнем Востоке России, в Новороссийске и Калининграде будут закрыты в течение лета, передает РИА Новости.

В сообщении компании также сказано, что 2 мая она совершила последнюю операцию с грузом в российском порту. При этом у клиентов из России застряли около 20 тыс контейнеров Maersk.

Напомним, в марте 2022 года Maersk предупредила клиентов, что прекратит деятельность и продаст свои активы в России на фоне событий на Украине. Компания также перестала принимать новые заказы на всех своих сервисах в и из РФ.