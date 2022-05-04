СМИ: Евросоюз намерен запретить услуги по транспортировке российской нефти по миру

4 мая. 17:19

Европейский союз в рамках нового пакета санкций против России намерен ввести запрет европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти по миру, в том числе в сфере страхования. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.

Запрет будет касаться "прямо или косвенно технической поддержки, посреднических услуг, посреднических услуг, финансирования или финансовой помощи или любых других услуг, связанных с транспортировкой, в том числе путем перегрузки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти и нефтепродуктов, полученных или экспортированых из России. Ограничения также затронут и страхование, передает "Ъ".

Ранее СМИ сообщали, что шестой пакет санкций Евросоюза против России включает в себя отказ от закупок нефти из РФ в течение полугода и прекращение импорта нефтепродуктов к концу 2022 года.