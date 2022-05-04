Участники Великой Отечественной войны получили единовременную материальную помощь в Азербайджане

4 мая. 17:16

В Азербайджане к 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне министерством труда и социальной защиты населения выплачена единовременная материальная помощь 81 участнику этой войны, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Каждый из них, в рамках исполнения распоряжения президента Ильхама Алиева от 19 апреля, получил 1,5 тыс манатов.

Кроме того, в соответствии с распоряжением главы государства, единовременная материальная помощь в размере 750 манатов выплачена также вдовам погибших в Великой Отечественной войне или скончавшихся впоследствии бойцов; лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу; работникам спецсоединений, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов; лицам, награжденным медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда; жителям блокадного Ленинграда. В общей сложности выплаты получили 4 233 человек из этих категорий.

В целом единовременной материальной помощью за счет средств из резервного фонда президента были обеспечены 4314 человек.