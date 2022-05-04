Кубанские казаки соберутся на второй Всекубанский казачий слет ГТО

4 мая. 17:10

На следующей неделе в Новороссийске пройдет второй Всекубанский казачий слет ГТО, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Слет откроется 14 мая на территории спорткомплекса "Титан" поселка Верхнебаканский, его участниками станут 56 казачьих команд со всех муниципалитетов Краснодарского края, а также из Адыгеи и Карачаево-Черкесии, которые индивидуально посоревнуются по шести дисциплинам, а также проведут командные состязания казаков от 18 до 49 лет, - передает "АиФ-Юг".

"Всекубанский казачий слет ГТО проводят в крае второй год подряд. В 2022 году в нем примут участие почти 200 казаков – победителей муниципального этапа соревнований. Считаю, что сдача нормативов ГТО должна быть регулярной для всех казаков. Для успешного несения государственной службы необходимо совершенствовать специальную спортивную подготовку", – отметил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Впрочем, казаки похвастаются не только спортивными достижениями, а и культурной программой, показательными выступлениями и организуют тематические площадки по фланкировке, владению арапником, метанию ножей и другим видам казачьих состязаний.

Всех победителей II Всекубанского казачьего слета ждут призы, а также кубки и грамоты Кубанского казачьего войска.

Напомним, первый Всекубанский казачий слет ГТО состоялся 15 мая 2021 года в Красноармейском районе края.