В Евпатории второй день полыхает мусорный полигон

4 мая. 16:50

В Евпатории идет ликвидация пожара на полигоне ТБО. Возгорание началось вечером 3 мая. По словам и.о. главы администрации города Александра Лоскутова, площадь пожара составила 100 кв м.

В настоящее время открытого огня на территории полигона уже нет, однако продолжается внутреннее горение.

"Изначально площадь пожара была порядка 100 квадратных метров. Из-за того, что ветер поменялся, в районе этих ста квадратных метров все и удержалось. Сейчас очаг возгорания полностью потушен, идет посыпка грунтом, чтобы погасить внутреннее горение. До конца дня эта ситуация будет закончена", - приводит слова собеседника "Комсомольская правда".

Лоскутов отметил, что посыпка грунтом мест возгорания на полигоне будет продолжаться в течение еще двух-трех дней, чтобы исключить возможность повторного пожара.