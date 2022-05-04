Ларс стоит в пробке из 1890 грузовиков

4 мая. 16:40

Очередь из 1 890 грузовиков образовалась на Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии, проинформировал вице-премьер региона Ирбек Томаев.

"Транскам и Военно-Грузинская дороги открыты, таможенные и пограничные службы в повышенном режиме. На Военно-Грузинской дороге количество транспорта, ожидающего очереди на проезд, составляет 1 890 единиц. Ситуация под контролем", - приводит слова собеседника ТАСС.

Уточняется, что затор образовался на территории Северной Осетии из-за увеличения потока большегрузного транспорта, в то время как пропускная способность таможни в Северной Осетии остается на прежнем уровне - до 900 грузовых транспортных средств в сутки.