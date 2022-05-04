В Ставрополе снова пытались "заминировать" аэропорт и торговый комплекс

4 мая. 16:32

Представителям спецслужб Ставрополя сегодня пришлось эвакуировать более 600 человек из торгового комплекса "Европейский" из-за сообщения о минировании, такая же информация поступила и в международный аэропорт "Ставрополь", - сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

"Сообщения поступили в АО "Международный аэропорт Ставрополь им. А.В. Суворова" и ТЦ "Европейский". Из торгового центра было эвакуировано 600 человек", - рассказал представитель мэрии, передает "Интерфакс".

Здания были немедленно обследованы кинологической службой УМВД России по городу Ставрополю, все вызовы оказались ложными.

Неизвестные продолжают присылать сведения о бомбах на объектах краевой столицы, - посетовали в пресс-службе краевой горадминистрации.