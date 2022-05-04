Оппозиционеры направились к зданию парламента в Ереване

4 мая. 16:33

Участники митинга оппозиционных сил Армении, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, выдвинулись к зданию парламента.

Выступивший на митинге вице-спикер парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян зачитал с трибуны обращение к Пашиняну с требованием его отставки.

"Две оппозиционные фракции отправились в парламент, чтобы представить это требование занимающему кресло премьер-министра Пашиняну. А мы с площади двинемся к зданию парламента", - цитирует его ТАСС.

Сагателян подчеркнул при этом, что они не собираются захватывать никаких зданий.

Напомним, с 25 апреля в Армении проходят масштабные акции протеста против политики премьер-министра Никола Пашиняна, в которых участвуют сторонники блока бывшего президента страны Роберта Кочаряна "Армения", Республиканской партии Армении и парламентского блока "Честь имею" Артура Ванецяна.

С вечера 1 мая оппозиционеры заблокировали площадь Франции в Ереване. Они соорудили там баррикады из мусорных контейнеров и уличных скамеек, а также установили палатки. С утра понедельника акции неповиновения и блокировки улиц продолжаются в Ереване и различных областях Армении.