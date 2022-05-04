Армения на перепутье: либо мир с Азербайджаном, либо вечная блокада

4 мая. 16:24

С конца прошлого месяца в Армении зреет политический кризис. Оппозиция в лице националистической партии "Дашнакцутюн" устраивает массовые демонстрации, чтобы сорвать нормализацию отношений Армении с Азербайджаном и Турцией. Главный упор недовольные премьер-министром Николом Пашиняном делают на забастовки и блокировку транспорта. В первые дни мая протестующие начали перекрывать площадь Франции – место, которое связывает четыре главных проспекта Еревана. Если средство - митинги и забастовки, то цель - сам Пашинян. Правительство Пашиняна согласилось на прописанную в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 г. разблокировку границ в Закавказье. Однако все это не нравилось оппозиции в Армении, которая считает Турцию историческим врагом, а Азербайджан современным. Эта часть армянской элиты, на которое большое влияние оказывает армянское лобби в США, живет под страхом того, что при нормальных отношениях и создании Зангезурского коридора из Азербайджана в Турцию через Армению последняя окажется в зависимом положении. Зангезурский коридор якобы создаст в регионе "тюркскую ось" и приведет к концу армянской государственности. И чтобы этого не случилось, дашнаки хотят свергнуть Никола Пашиняна, пересмотреть договоренности по итогам карабахской войны и сорвать нормализацию с соседними странами.