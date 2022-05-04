В Баку наградили лучших пре-юниорок Первенства города по художественной гимнастике

4 мая. 16:11

Сегодня в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров 27-го Первенства города по художественной гимнастике в личном многоборье среди гимнасток в возрастной категории "пре-юниорки" (2010-2011 г.р.).

Высшую ступень пьедестала почета заняла Назрин Салманлы. На втором месте - Шамс Агагусейнова, на третьем - Илаха Бахадирова. Все три гимнастки являются воспитанницами клуба "Оджаг Спорт", - передает Тренд.

Всего в Первенстве принимают участие 186 гимнасток, 123 из которых выступают в индивидуальной программе, 63 - в составе групповых команд.

В индивидуальной программе выступают "малыши" (2012-2014 г.р.), "пре-юниорки" (2010-2011 г.р.), "юниорки" (2007-2009 г.р.), а в программе групповых упражнений – "малыши" (2012-2014 г.р.) и "пре-юниорки" (2010-2011 г.р.).

Участницы Первенства представляют девять спортивных клубов столицы Азербайджана.