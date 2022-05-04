Старейшая ГЭС в Кабардино-Балкарии готова к паводковому сезону

4 мая. 16:11

Одна из старейших в РФ Баксанская ГЭС в Кабардино-Балкарии готова к паводковому сезону, информирует ПАО "Русгидро".

По словам сотрудников ГЭС, сезон паводков пройдет без происшествий. "Гидротехнические сооружения и производственные здания Баксанской ГЭС готовы к безопасному прохождению половодно-паводкового периода. В соответствии с планом мероприятий, утвержденным паводковой комиссией Кабардино-Балкарского филиала "Русгидро", на порог водозабора на головном водозаборном узле Баксанской ГЭС установлены сороудерживающие решетки, на порог зимней камеры — плоские затворы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на станционном узле проверена работа осветительной сети наружного освещения и звуковой сигнализации, опробована система подачи осветленной воды на техническое водоснабжение.

Также на объекте прошел внеочередной инструктаж персонала по работе во время паводка и противоаварийные тренировки, также на время пропуска паводка созданы аварийные бригады.