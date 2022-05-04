Emerson покидает Россию

4 мая. 16:05

Американская технологическая компания Emerson приняла решение прекратить деятельность в России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

"Мы приостановили деятельность в соответствии с американскими и международными требованиями о введении санкций и прекратили все новые инвестиции в России", - сказано в сообщении.

В Emerson пояснили, что намерены продать промышленную группу Metran - дочернее предприятие Emerson, которое находится в Челябинске. При этом в компании заверили, что будут оказывать поддержку сотрудникам в ходе процесса передачи своих активов.