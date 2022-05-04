"Дагэнерго" возглавил Магомед Ханапиев

4 мая. 15:32

Исполняющим обязанности директора "Дагэнерго" назначен Магомед Ханапиев, - сообщили в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

Ханапиев работает в энергосистеме Дагестана около 25 лет. Он руководил различными производственными подразделениями. С ноября 2020 года занимал должность заместителя директора – главного инженера "Дагэнерго", - рассказали в компании, передает "АиФ-Дагестан".

Ранее дагестанским филиалом "Россети Северный Кавказ" руководил Магомед Абдурашидов, срок действия его трудового договора истек 2 мая.