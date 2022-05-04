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Шольц: Германия продолжит вооружать Украину 

Шольц: Германия продолжит вооружать Украину 

Германия продолжит предоставлять Украине военную помощь, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после заседания правительства Германии, уточнив, что решения будут соразмерными и зависеть от ситуации. 
"Германия неизменно в этом участвует и продолжит и впредь это делать, принимая решения, которые будут правильными и соразмерными, учитывая каждый отдельный момент времени", - сказал он на пресс-конференции, говоря о предоставлении Киеву военной помощи.

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