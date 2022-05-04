Великобритания расширила санкции против России

4 мая. 15:24

Великобритания ввела санкции в отношении ВГТРК и отдельных журналистов из России за освещение событий на Украине. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

Ограничительные меры предполагают запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения. Они были приняты в отношении журналистки Наили Аскер-заде, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца, Дмитрия Стешина, телеведущего Михаила Леонтьева, помощника президента РФ, председателя совета директоров Первого канала Максима Орешкина.

Под санкции также попали против ПАО "Камаз", глава "Открытия" Михаил Задорнов и председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

В МИД Великобритании пояснили, что российским компаниям также запрещается пользоваться услугами британских фирм в области пиара, бухгалтерского дела и консультирования по вопросу менеджмента.