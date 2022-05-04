Суд арестовал главного подозреваемого в двойном убийстве в Ингушетии

4 мая. 15:15

Суд в Ингушетии избрал меру пресечения в виде заключения под стражу жителю республики, подозреваемому в убийстве двух братьев, сообщил представитель СУ СКР по региону.

"В рамках расследования уголовное дело по п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более лиц) задержан 25-летний местный житель", - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства, передает "Интерфакс".

Арестованный - главный подозреваемый в убийстве братьев Далиевых Балаев. Ему оформили явку с повинной, он выдал полиции автомат, из которого предположительно расстрелял двух односельчан, - уточнил информированный источник.

30 апреля вечером на окраине сельского поселения Мужичи близ реки Асса были обнаружены тела двух местных жителей 35 и 36 лет с огнестрельными ранениями головы и туловища. Конфликт между двумя семьями возник на почве оспаривания прав собственности на земельный участок. Он перерос в стрельбу с жертвами. Погибли два брата из тейпа Далиевых. В совершении преступления подозреваются трое односельчан убитых. При этом участники конфликта приходятся друг другу родственниками, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.