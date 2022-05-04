Мэр Тбилиси рассказал о благоустройстве территорий возле станций метро

4 мая. 15:12

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил на заседании столичного правительства о необходимости благоустроить все прилегающие к станциям метрополитена территории.

Он подчеркнул, что все уличные торговцы должны быть переведены на рынки. "На территории велась уличная торговля, что неприемлемо. Несмотря на мое огромное уважение к этим людям, все это должно быть приведено в порядок. Этих людей мы перевели на внутреннюю территорию рынка", - цитирует градоначальника "Sputnik Грузия".

Он акцентировал внимание на том, что с дирекцией рынка была достигнута договоренность о том, что уличным торговцам предоставят льготные условия для ведения экономической деятельности, а территория будет приведена в порядок. "Для этого уже начаты соответствующие инфраструктурные и дендрологические работы", - заметил мэр.

Каладзе поведал, что сейчас идут работы у станции метро "Варкетили", конечной станции на первой ветке метрополитена. Он пояснил, что на рынках смогут работать и те, кто занимался уличной торговлей у станций метро "Театр Ахаметели" и "Самгори".

По словам градоначальника, в настоящее время мэрия занимается вопросом переноса ларьков в такие места, где не будет проблем как с визуальной точки зрения, так и для передвижения пешеходов.