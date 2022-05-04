Синоптики предупредили Грузию об ухудшении погоды

4 мая. 15:00

Согласно прогнозу Национального агентства окружающей среды, в Грузии со второй половины 4 мая до 8 мая ожидается временами дождь и гроза, в некоторых местах сильный, а также ветер. Уточняется, что в Восточной Грузии возможен град.

"Ожидаемые осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках. На маленьких речках возможны паводки, а в горных зонах могут активизироваться оползни", - передает Sputnik Грузия.

В четверг, 5 мая, в Тбилиси пройдут дожди, а столбики термометров поднимутся до +12 градусов.