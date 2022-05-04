В ставропольской воде не нашли ни холеры, ни туберкулеза

4 мая. 14:57

Рассылаемые жителям Ставрополья сообщения о заболеваниях после употребления некипяченой водопроводной воды – фейки, - сообщили в министерстве ЖКХ Ставропольского края.

"В мессенджерах и соцсетях зафиксирована рассылка ложных сообщений о массовом распространении на Ставрополье заболевания бактериологической природы. Анонимный пользователь заявляет о резком росте заболеваемости холерой сразу в нескольких регионах страны. Это фейк", - написал в своем телеграм-канале министр ЖКХ региона Роман Марченко.

Никаких случаев заражения людей после употребления некипяченой водопроводной воды в Ставропольском крае не выявлено, а в пробах воды, которые крайводоканал делает регулярно, по графику, возбудители холеры и туберкулеза не обнаружены.

"Просим доверять только официальным источникам информации", - подчеркнул Марченко.