Армения на перепутье: либо мир с Азербайджаном, либо вечная блокада

С конца прошлого месяца в Армении зреет политический кризис. Оппозиция в лице двух националистических блоков "Армения" и "Честь имею" устраивает массовые демонстрации, чтобы сорвать нормализацию отношений республики с Азербайджаном и Турцией. Главный упор недовольные премьер-министром Николом Пашиняном делают на забастовки и блокировку транспорта. В первые дни мая протестующие начали перекрывать площадь Франции – место, которое связывает четыре главных проспекта Еревана. Если средство – митинги и забастовки, то цель – сам Пашинян.

После поражения Армении в Карабахской войне и победы партии Пашиняна "Гражданский договор" на внеочередных парламентских выборах армянские власти стали менять свое отношение к соседям – Азербайджану и Турции. Вместо того, чтобы продолжать вражду и готовиться к реваншу, как требовали националисты во главе с лидерами карабахского клана Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, Пашинян начал выводить страну на прагматичный курс нормализации отношений с Баку и Анкарой.

Около 30 лет границы с западным и восточным соседями Армении были заблокированы из-за оккупации 20% международно признанных территорий Азербайджана. После войны при посредничестве России были запущены мирные переговоры сначала по линии Баку-Ереван, а затем Ереван-Анкара. Президент РФ Владимир Путин инициировал ряд встреч Пашиняна с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, переговоры также шли по линии МИД, и не только в двустороннем, но и в пятистороннем формате - с участием Турции, Ирана и России на платформе "3+3".

Правительство Пашиняна согласилось на прописанную в трехстороннем Заявлении от 9 ноября 2020 года разблокировку границ на Южном Кавказе. Однако это не нравилось армянским националистам, которые считают Турцию историческим врагом, а Азербайджан – современным. Часть элит Армении, на которую большое влияние оказывают националистически настроенные группы в американской диаспоре, живет под страхом того, что при нормальных отношениях и создании через Армению Зангезурского коридора из Азербайджана в Турцию Ереван окажется в зависимом положении. Зангезурский коридор, по их убеждению, якобы создаст в регионе "тюркскую ось" и приведет к концу армянской государственности. Чтобы этого не случилось, националисты хотят свергнуть Никола Пашиняна, пересмотреть договоренности по итогам Карабахской войны и сорвать нормализацию контактов с соседними странами.

Главный страх националистов – окончательное закрытие сепаратистского проекта в Ханкенди. Триггером нынешних протестов стали сенсационные заявления Никола Пашиняна от 13 апреля. Тогда, выступая в парламенте, премьер-министр сказал: "Мы зафиксировали, что у Армении никогда не было территориальных претензий к Азербайджану, а вопрос Карабаха является не территориальным вопросом, а вопросом права. Статус Карабаха является не целью, а средством для обеспечения безопасности и права карабахских армян". По факту Пашинян открыто признал неизбежность закрытия сепаратистского проекта и азербайджанскую принадлежность всех территорий Карабахского экономического района.

Кульминация протестов пришлась на начало мая, поскольку 3 мая в Вене прошли переговоры спецпредставителей по процессу нормализации отношений Турции и Армении. В обнародованном МИД Турции заявлении стороны подтвердили заявленную ранее цель добиться полного восстановления контактов между двумя странами.

Глядя на внутреннюю борьбу в Армении, можно сказать, что республика переживает исторический момент. Страна на перепутье. С одной стороны, есть Никол Пашинян и поддерживающее его большинство населения. Они смотрят в будущее, хотят порядка на своих границах и развития экономики через разблокировку транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. С другого фланга выступает старая националистическая элита и реваншисты – меньшинство, которое живет прошлым. Они готово ради сохранения бессмысленных территориальных претензий к Турции и Азербайджану еще 50 лет держать свою страну в нищете и блокаде.

Исход этого противостояния определит будущее не только Армении, но и региона. Если победят реваншисты, то Армению ждет сначала продолжение экономического застоя и новые конфликты с соседями. Если Пашинян выстоит и исполнит все соглашения, под которыми стоит его подпись, то в регионе наступит мир, стабильность и процветание.

Россию устраивает именно второй сценарий, и об этом постоянно говорит наш МИД. Пока Пашинян следует договоренностям о разблокировании коммуникаций, делимитации армяно-азербайджанской границы и подготовке мирного договора по выдвинутым Баку пяти базовым принципам (включая взаимное признание территориальной целостности и отказ от территориальных претензий), политика Армении соответствует видению Кремля для Южного Кавказа. Возвращение к власти в республике националистов во главе с Кочаряном и Саргсяном не только сорвет мирный процесс, но и ухудшит российско-армянские отношения.

Скорее всего, Пашиняну удастся удержать ситуацию под контролем. Он уже выдержал крупнейшее послевоенное испытание – парламентские выборы, которые "Гражданский договор" выиграл, несмотря на поражение армянских оккупационных сил в Карабахской войне. В июне 2021года народ Армении сделал свой выбор в пользу мира с Азербайджаном. Текущие переговоры – не что иное, как практическая реализация этого курса. Если бы армянские граждане массово были недовольны им, то голосовали бы за партию Пашиняна меньше года назад.