Женщина и двое детей отравились угарным газом в Дагестане 

4 мая. 14:34

В больницу Буйнакска были доставлены женщина и двое детей. Медики констатировали у них отравление угарным газом.

Как сообщает МВД Дагестана, причиной несчастного случая стала неисправность дымохода газовой печи.

Пострадавшим была оказана медпомощь, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

На месте работала следственно-оперативная группа.