В больницу Буйнакска были доставлены женщина и двое детей. Медики констатировали у них отравление угарным газом.
Как сообщает МВД Дагестана, причиной несчастного случая стала неисправность дымохода газовой печи.
Пострадавшим была оказана медпомощь, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.
На месте работала следственно-оперативная группа.
Женщина и двое детей отравились угарным газом в Дагестане
В больницу Буйнакска были доставлены женщина и двое детей. Медики констатировали у них отравление угарным газом.
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