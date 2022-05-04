РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Женщина и двое детей отравились угарным газом в Дагестане 

Женщина и двое детей отравились угарным газом в Дагестане 

В больницу Буйнакска были доставлены женщина и двое детей. Медики констатировали у них отравление угарным газом. 
Как сообщает МВД Дагестана, причиной несчастного случая стала неисправность дымохода газовой печи. 
Пострадавшим была оказана медпомощь, в настоящее время их жизни ничего не угрожает. 
На месте работала следственно-оперативная группа.

1030 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version