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В Кисловодске проходит весенний фестиваль искусств "Арт-май" 

В Кисловодске проходит весенний фестиваль искусств &quot;Арт-май&quot; 

Фестиваль искусство "Арт-май" проходит в  Кисловодске. Здесь собрались художники и искусствоведы со всей России. Свои работы представляют более 60 мастеров, 
"Традиционно Кисловодск собирает на весеннем фестивале искусств лучших представителей художественных школ регионов, которые знакомят наших жителей и отдыхающих с художниками России", - прокомментировал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

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