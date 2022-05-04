В Кисловодске проходит весенний фестиваль искусств "Арт-май" 

4 мая. 14:33

Фестиваль искусство "Арт-май" проходит в Кисловодске. Здесь собрались художники и искусствоведы со всей России. Свои работы представляют более 60 мастеров,

"Традиционно Кисловодск собирает на весеннем фестивале искусств лучших представителей художественных школ регионов, которые знакомят наших жителей и отдыхающих с художниками России", - прокомментировал глава Кисловодска Евгений Моисеев.