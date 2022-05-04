Минтруда: в РФ нет роста безработицы

4 мая. 14:32

В настоящее время ситуация на рынке труда в РФ стабильная, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, в настоящее время число безработных на сегодня составляет 3,1 млн и не растет.

"Ситуация на рынке труда в России сегодня является достаточно стабильной. Мы на сегодняшний день имеем порядка 3,1 млн безработных граждан, мы видим, что количество безработных в нашей стране не растет", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Далее глава ведомства отметил, что около 110 тыс. граждан в России сейчас работают в формате неполной занятости.