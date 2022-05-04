В Германии допустили рост нефтяных цен в случае введения эмбарго

4 мая. 14:24

Поэтапный отказ Европейского союза от импорта российской нефти цены может привести к росту цен на нее. Такое мнение выразил министр экономики Германии Роберт Хабек.

Он подчеркнул, что отказаться от российской нефти предполагается в течение 180 дней, а за этот срок могут произойти ценовые скачки. "Потом нужно будет посмотреть на конкретную ситуацию", - пояснил глава Минэкономики ФРГ.

Хабек также допустил, что может возникнуть перебои с поставками нефти в определенные регионы Германии. "В этой ситуации мы не можем гарантировать того, что не произойдет остановки прежде всего на региональном уровне", - цитирует министра ТАСС.