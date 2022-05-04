СМИ: израильского шпиона Ахмада-Резу Джалали в Иране ждет смертная казнь

4 мая. 14:07

Гражданин Ирана и Швеции Ахмад-Реза Джалали будет казнен по приговору Верховного суда Ирана за шпионаж в пользу израильской внешней разведки "Моссад", - передает иранское информационное агентство ISNA.

"Утвержденный Верховным судом смертный приговор Ахмаду-Резе Джалали за шпионаж в пользу Израиля будет приведен в исполнение до конца месяца ордибехешта (до 21 мая по григорианскому календарю)", - говорится в сообщении агентства, передает РИА Новости.

Джалали предоставлял "Моссаду" секретную информацию о ядерной программе Ирана, что привело к убийству двух ученых-ядерщиков в этой стране. Одним из них стал ведущий иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, убитый в Иране 27 ноября 2020 года, - установило следствие.