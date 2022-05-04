Глава Минтруда расскажет Путину о ситуации на рынке занятости

4 мая. 13:59

В среду состоится встреча президента России Владимира Путина и министра труда и социальной защиты Антона Котякова. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что на встрече глава Минтруда доложит президенту о текущей ситуации на рынке занятости.

"Глава государства имеет в виду сегодня пригласить на беседу Антона Котякова, министра труда и социальной защиты, с докладом о мерах, которые принимаются для поддержания в нормальном состоянии рынка занятости", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.