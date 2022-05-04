Указ Путина о контрсанкциях может дополниться

4 мая. 13:41

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил создания дополнительных актов к указу главы государства Владимира Путина о контрсанкциях, регулирующих наказание для граждан России за неисполнение этого документа.

"В тексте указа об этом не говорится, но, по всей видимости, это будет какими-то дополнительными актами урегулироваться. Точно не могу сказать, потому что в тексте указа об этом речи не идет", - сказал представитель официальной Москвы, отвечая на вопрос журналистов о том, предполагается ли наказание для россиян за неисполнение контрсанкций.