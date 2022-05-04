В Крыму снова будут выращивать рис

4 мая. 13:39

Возвращение днепровской воды по Северо-Крымскому каналу позволило крымским аграриям возобновить выращивание риса, - сообщила врио министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова.

"Впервые за последние восемь лет стартовала посевная кампания риса. В этом году рисовые поля в Крыму займут более 630 га", - рассказала Зарединова, передает РИА Новости.

С перекрытием подачи воды в Северо-Крымском канале 38 хозяйств перестали заниматься возделыванием риса. Сейчас они приводят в порядок мелиоративные системы. В следующем году аграрии планируют значительно увеличить посевные площади под рисом: еще восемь лет назад на полуострове выращивали рис на 13,5 тыс га, но перекрытие воды в канале стало серьезным испытанием для отрасли.

Напомним, восемь лет назад Крыму пришлось отказаться от выращивания риса в промышленных масштабах из-за устроенной Украиной водной блокады Северо-Крымского канала, разблокировать который удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины.