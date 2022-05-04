ЮФУ объявил о наборе иностранных студентов

4 мая. 13:22

Южный федеральный университет (ЮФУ) в Ростове-на-Дону нынешней осенью готов принять 400 иностранных студентов по правительственным стипендиям, - сообщили в пресс-службе вуза.

"ЮФУ вошел в список вузов, рекомендованных правительством Египта, что повышает шансы реализовать набор в этой стране. Увеличилось количество англоязычных магистерских программ, а в предстоящем учебном году в ЮФУ будет реализовано более 15 программ бакалавриата и магистратуры на английском языке, что особенно привлекательно для Индии, Бангладеш, Ирака, Сирии", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Также студентами ЮФУ традиционно готовы стать граждане Китая, Вьетнама, Монголии, Ливана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Африки и Латинской Америки. В нынешнем году аудитории вуза откроются и для студентов из Донецкой и Луганской народных республик.