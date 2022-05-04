СМИ: Индия продолжит покупать российскую нефть

4 мая. 12:53

Индия хочет покупать у России нефть, однако просит пересмотреть цены на нее, чтобы компенсировать риски, связанные с финансированием поставок после введенных против Москвы западных санкций, - сообщил со ссылкой на информированные источники телеканал NDTV.

"Индия хочет закупать российскую нефть по цене $70 за баррель, чтобы компенсировать дополнительные препятствия, связанные с обеспечением финансирования поставок", - цитирует телеканал своих собеседников, напомнивших, что цена за баррель эталонной марки Brent в настоящее время составляет около $105, передает ТАСС.

Поставки российской нефти в Индию не подпадают под санкции, введенные Западом против РФ после начала специальной военной операции на Украине. Однако они осложнились в связи с появившимися ограничительными мерами в области страхования, а также из-за давления США на Нью-Дели. Тем не менее, индийские государственные и частные компании с конца февраля уже импортировали из России 40 млн баррелей нефти, что на 20% больше, чем за весь 2021 год, отметил телеканал.

Ранее о том, что страна открыта к сотрудничеству по поставкам нефти, если ее устраивают условия, и импортирует сырье исключительно исходя из собственных интересов, заявил министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури.