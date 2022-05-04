Кисида и еще 62 гражданина Японии попали под санкции России

4 мая. 12:38

Россия запретила въезд в страну премьер-министру Японии Фумио Кисиде и еще 62 японским гражданам.

"Администрация Фумио Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес РФ, в том числе клевету и прямые угрозы. Ей вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны", - говорится в распространенном в среду заявлении российского МИД.

В ведомстве добавили, что Токио предпринимает практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, "нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету нашей страны".

Решение о бессрочном запрете на въезд в РФ 63 граждан Японии, в числе которых премьер-министр Кисида, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, глава МИД Ёсимаса Хаяси, руководитель Минобороны Нобуо Киси и ряд других высокопоставленных представителей, принято с учетом текущей линии Токио и введенных правительством Японии персональных санкций против российских граждан, включая высшее руководство государства.