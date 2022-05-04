Дагестанские аграрии начали сбор клубники

4 мая. 12:32

Земледельцы Дагестана приступили к сбору урожая клубники: первыми уборку ягоды начали в Хасавюртовском районе республики, - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

В Дагестане выращиванием клубники преимущественно занимаются в личных подсобных хозяйствах населения, где размещено более 96% всех посадок ягоды: выращиванием клубники масштабно занимаются аграрии 10 муниципальных районов. В Хасавюртовском районе клубнику возделывают на 255 га, а основные площади сосредоточены в селах Солнечное, Баташюрт и ряде других сельских муниципальных образованиях, - отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Шарип Шарипов.

"В республике сложились зоны специализации. Это, прежде всего, Дербентский, Хасавюртовский, Кизилюртовский, Магарамкентский и ряд других районов. С каждым годом расширяется количество районов, где активно осваивают эту культуру. Спрос на ягодную продукцию есть, аграрии имеют возможность заняться выгодным направлением сельского хозяйства. Мы в этом году несколько подняли ставку субсидирования для выращивания ягодных культур. ...Сегодня на федеральном уровне разрабатывают меры по включению в орбиту государственной поддержки личных подсобных хозяйств. Соответственно на республиканском и муниципальном уровнях включаемся в эту работу, разъясняя владельцам ЛПХ механизмы и порядок участия в новых формах господдержки", - цитирует Шарипова ТАСС.

Дагестан обладает достаточно хорошими природными возможностями для получения раннего урожая: в республике много солнечных дней в году, что позволяет выращивать клубнику с высоким содержанием сахара, дагестанская клубника востребована на рынках городов нашей страны.