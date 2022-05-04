Оппозиционеры перекрыли центр Еревана

4 мая. 12:30

В Ереване группы оппозиционных активистов перекрыла центральные улицы города, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

В настоящее время к месту стягиваются дополнительные силы полиции.

Как отметил один из лидеров оппозиции, вице-спикер парламента Ишхан Сагателян, перекрывший вместе со своими сторонниками перекресток Маштоца и Туманяна, они нацелены на быструю смену руководства страны. "У нас одна повестка для переговоров с властями - их быстрая отставка", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, с 25 апреля в Армении проходят масштабные акции протеста против политики премьер-министра Никола Пашиняна, в которых участвуют сторонники блока бывшего президента страны Роберта Кочаряна "Армения", Республиканской партии Армении и парламентского блока "Честь имею" Артура Ванецяна. Оппозиционеры считают, что политика премьера грозит Армении потерей государственности.